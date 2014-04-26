У Слов'янську сепаратисти затримують активістів за поширення "українських листівок - ЗМІ
11:33, 26 квітня 2014Політика
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У Слов'янську сепаратисти затримують місцевих жителів за поширення листівок, які скидали з вертольота Українські військові. У листівках мешканців міста закликають не піддаватися на провокації і не допомагати самозванцям.
У Слов'янську сепаратисти затримують активістів за поширення "українських листівок-ЗМІ/ REUTERS
"За поширення листівок, які скидають з вертольота над Слов'янському, сепаратисти затримують громадян України, місцевих жителів", - повідомляють Новини Донбасу.
За інформацією ЗМІ, вчора ввечері в Слов'янську в магазині "Фуршет" двоє молодих людей розповсюджували листівки за Україну. Активістів схопили і сепаратисти і відвезли в невідомому напрямку.
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