У Слов'янську сепаратисти затримують активістів за поширення "українських листівок - ЗМІ

"За поширення листівок, які скидають з вертольота над Слов'янському, сепаратисти затримують громадян України, місцевих жителів", - повідомляють Новини Донбасу.

За інформацією ЗМІ, вчора ввечері в Слов'янську в магазині "Фуршет" двоє молодих людей розповсюджували листівки за Україну. Активістів схопили і сепаратисти і відвезли в невідомому напрямку.