НАТО спростовує присутність своїх військових на території України
13:34, 26 квітня 2014Політика
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Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що військовослужбовці НАТО беруть участь у силових операціях проти терористів в Україні.
НАТО спростовує присутність своїх військових на території України/ REUTERS
Про це вона заявила на своїй сторінці в Twitter.
"Публікації в російських ЗМІ повідомлень про те, що війська/ радники НАТО воюють в Україні, повністю сфабриковані і є приводом для втручання", - написала вона.
RT @NATOdsg: Russian media claims that #NATO troops/advisors fighting in #Ukraine are total fabrication, blatant pretext for interference
- Oana Lungescu (@NATOpress) April 26, 2014
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