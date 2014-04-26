НАТО спростовує присутність своїх військових на території України

13:34, 26 квітня 2014
Політика
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Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску спростувала повідомлення російських ЗМІ про те, що військовослужбовці НАТО беруть участь у силових операціях проти терористів в Україні.

REUTERS

Про це вона заявила на своїй сторінці в Twitter.

"Публікації в російських ЗМІ повідомлень про те, що війська/ радники НАТО воюють в Україні, повністю сфабриковані і є приводом для втручання", - написала вона.

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