ЗМІ: Слов'янськ став центром удару російських диверсантів через сланцевий газ

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Тиждень.

Журналісти провели власне розслідування про таємниці так званого "Юзівського проекту", які неохоче обговорюють і в самій Україні, оскільки він приховує великі ресурси, що можуть змінити енергетичну мапу світу.

Обставини вказують на те, що на Донбасі немає ніякої боротьби за гуманізм, за федералізацію, захист російськомовного населення, слов'янських патріотів і проти міфічних бандерівців та столичної хунти. Це все вигадані образи, які створили в кремлівських кабінетах і вклали в голови пересічних дончан, щоб приховати справжню мету спецоперації Росії.

Читайте такожУкраїна зможе відмовитися від російського газу – ПорошенкоТак, у містечку Слов'янськ немає ні важливих підприємств, ні шахт, ні військових частин чи наукових інститутів. Проте він розташований у самому центрі території "Юзівського проекту", де зосереджені поклади наймодернішого енергетичного ресурсу 21-го століття - природного газу щільних піщаників, так званого сланцевого газу. Гігантське родовище охоплює частину території Донецької та Харківської областей.

Експерти наголошують, що запаси газу в цій землі можуть кардинально змінити енергетику не лише України, а й Європи.

"За останніми підтвердженими даними, американці зараз видають, це 3,6 трлн кубів - які вони чітко бачать, як їх здобувати. Це значний обсяг, великий обсяг, тому що якщо Україна збільшить видобуток на 15-20 млрд кубометрів, то вона вже експортером буде", - зауважив гендиректор центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Читайте такожМЗС Великобританії: Євросоюз обговорює зниження енергозалежності від РосіїЦентральна влада дуже опікується цим проектом і вкрай обережно підбирає слова щодо його перспектив. Втім, навіть за такою стриманістю помітна висока майбутня вигода України.

"Запаси досить значні. Одні з найбільших у світі, в Європі. За тими оцінками, які є, ми можемо на 30-40% збільшити власний видобуток газу. Якшо він 20 млрд, от і порахуйте, десь до 10 млрд збільшити", - повідомив міністр енергетики Юрій Продан.

Угоди про розробку газових родовищ підписував Віктор Янукович, а всю пряму діяльність замкнув на себе його міністр енергетики Едуард Ставицький. Колишній президент та його оточення хотіли отримувати незаконні прибутки від альтернативного газу. Вони були би мільярдними. Тому ніхто з причетних міністерських фахівців нині не хоче давати коментарі. Мовчання тримає і видобувна компанія.

У випадку слов'янського родовища – це голандська корпорація "Шелл". На журналістський запит у компанії відповіли формально, проте не приховують, що найближчим часом корпорація вкладе до $ 200 млн у початок робіт на газових покладах. Спершу буритимуть 15 свердловин.

"Перші, невеличкі обсяги газу можна видобувати вже наступного року. Але це будуть мільйони. Але промисловий, масштабний видобуток, в міліардах, який зразу відчує ринок, більш за все з'явиться за 4-5 років", - розповів експерт, президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.

Цього й злякалися російські газові монополісти, повідомляє видання. Сланцевий газ планують видобувати не лише на Сході, а й на Заході - у Львівській області. Завдяки цьому Україна швидко позбудеться газового зашморгу Кремля, оскільки є четвертою в Європі за його покладами.

Читайте такожУкраїна і ЄС мають об’єднатися проти Росії на ринку газу – Канівець"Це дуже добре розуміє "Газпром". Дуже давно "Газпром" веде цілеспрямовану компанію на те, щоб взагалі вбити тему сланцевого газу в Європі. В це інвестовані десятки мільйонів доларів. В інформаційні кампанії, у боротьбу за ділянки. Вони знають про ворога, готуються його вбивати і вбивають. І дуже успішно це роблять", - зауважив Харченко.

"Боротьба за ці території… Врешті-решт і за ринок, який можна втратити, в тому числі й ринок газу", - каже Тодійчук.

Московські ЗМІ неодноразово натякали на те, що прибутки від газових компаній отримують безпосередньо Володимир Путін та його оточення. Таким чином, відторгнення від України частини Донбасу має прямий стосунок до найбільших кишень Росії, а не до слов'янської єдності.