Євросоюз ввів безвізовий режим з Молдовою

Громадяни Молдови від сьогодні більше не потребують віз для відвідання більшості країн Євросоюзу, повідомляє Радіо Свобода.

Це стосується відвідання Шенгенської зони громадянами з біометричними паспортами, наголосили в Єврокомісії.

Шенгенська зона включає більшість країн ЄС і кілька держав, які не входять до об’єднання, приміром, Норвегію та Швейцарію.

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За умов кризи в Україні Євросоюз всупереч думці Росії поглиблює відносини зі східноєвропейськими партнерами.

Прем’єр-міністр Молдови Юріє Лянке заявив, що підтримувані Євросоюзом реформи і безвізовий режим для громадян Молдови дають надію на врегулювання «замороженого конфлікту» в Придністров'ї. Лянке вважає, що Молдова стає привабливішою для тих, хто живе в бунтівному регіоні.