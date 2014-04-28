Євросоюз ввів безвізовий режим з Молдовою
Громадянам Молдови більше не потрібні візи до країн ЄС.
Громадяни Молдови від сьогодні більше не потребують віз для відвідання більшості країн Євросоюзу, повідомляє Радіо Свобода.
Це стосується відвідання Шенгенської зони громадянами з біометричними паспортами, наголосили в Єврокомісії.
Шенгенська зона включає більшість країн ЄС і кілька держав, які не входять до об’єднання, приміром, Норвегію та Швейцарію.
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За умов кризи в Україні Євросоюз всупереч думці Росії поглиблює відносини зі східноєвропейськими партнерами.
Прем’єр-міністр Молдови Юріє Лянке заявив, що підтримувані Євросоюзом реформи і безвізовий режим для громадян Молдови дають надію на врегулювання «замороженого конфлікту» в Придністров'ї. Лянке вважає, що Молдова стає привабливішою для тих, хто живе в бунтівному регіоні.