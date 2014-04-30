Україна вимагатиме виключити Росію з BLACKSEAFOR - агентство

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на військово-дипломатичне джерело в Москві.

"Українська сторона планує терміново винести питання про виключення Росії з числа держав-учасників BLACKSEAFOR на засідання групи експертів високого рівня даної військово-морської структури, мотивуючи свою ініціативу систематичними порушеннями Росією положень угоди про створення BLACKSEAFOR від 2001 року", - сказав співрозмовник агентства.

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