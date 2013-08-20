В Україні більшає патріотів (опитування)

Як свідчать передані УНІАН результати останнього дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», зокрема, 40% опитаних однозначно характеризують себе як патріотів, ще 41% – швидше так, ніж ні. Разом з тим, 13% опитаних не вважають себе патріотами. Ще 5% – не змогли визначитися.

Таким чином, відзначають соціологи, протягом останнього року кількість людей, які вважають себе патріотами, не змінилася (у серпні 2012 року 40% опитаних однозначно характеризували себе як патріотів, ще 42% – швидше так, ніж ні).

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Якщо ж говорити про довшу динаміку, то, скажімо з 2010 року кількість людей, які вважають себе патріотами, дещо зросла. Так, у вересні 2010 року тільки 31% опитаних однозначно характеризували себе як патріота, ще 45% – швидше так, ніж ні. Загалом кількість опитаних, які вважають себе патріотами своєї країни, зросла з 77 до 81%.

Цікаво, що більшими патріотами себе вважають найстарші та наймолодші респонденти. Водночас, чим старші респонденти, тим менше вони підтримують Незалежність України. Отже, частина респондентів, називаючи себе патріотами своєї країни, не мають на увазі незалежну Україну, і більше таких саме серед старших людей.

*** Терміни проведення дослідження: 9-18 серпня 2013 р. Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 2,2%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,3%, для значень, близьких до 5%, - не більше 1%.