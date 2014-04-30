У Сумах вночі невідомі спалили наметове містечко Євромайдану

Про це УНІАН повідомили в Секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Сумській області.

Як відзначили правоохоронці, вночі о 1.15 до чергової частини Сумського міського відділу міліції від оперативного чергового державної служби охорони надійшло повідомлення про те, що на пл. Незалежності сталося займання агітаційних наметів, які встановили місцеві осередки політичних партій України.

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«На місце події виїхали співробітники міліції та МНС. За 15 хвилин пожежа була локалізована. Даний факт правоохоронці зареєстрували в журналі ЄРДР і тепер з'ясовують обставини, за яких сталося займання», - говориться в повідомленні.

За інформацією одного зі свідків, пожежа не була випадковістю. Про це свідчить той факт, що коли черговий залишав наметове містечко і попрямував до інтернет-кафе, то вогонь в бочці був згашений.

«Тому пожежа через недодержання протипожежних правил не могла статися», - відзначив свідок.

В даний час активісти Майдану прибирають обгорілі залишки наметів і замінюють їх на нові.