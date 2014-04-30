Мер Слов'янська Штепа склала повноваження, але залишається у будинку захопленого виконкому - ЗМІ

Сьогодні в Слов'янську відбулася позачергова сесія міської ради. Журналістів до зали не пустили, тому інформацію з приводу прийнятих рішень, місцевим ЗМІ вдалося отримати лише від кількох присутніх на сесії депутатів.Читайте такожУ Слов'янську депутати залишили Нелю Штепу на посаді мера та обговорили майбутній референдум

"Всього на сесії були присутні 42 депутати, які взяли до відома заяву від міського голови Нелі Штепи про відмову від повноважень. Тому Неля Штепа сьогодні офіційно перестала бути мером Слов'янська. Про те, щоб колишня градоначальниця покинула будівлю виконкому мова не йшла. Право підпису було делеговано заступнику міського голови Олегу Титянину", - передає видання Slavgorod.

Повідомляється, що були розглянуті питання про укладення договору про передачу в користування частини приміщень в будівлі виконкому для потреб так званої самооборони Слов'янська.

Також депутати затвердили координаційну раду міста, який очолив перший секретар комуністичної партії Анатолій Хмельовий.