Терористи увірвалися в міськвідділ міліції Красноармійська
18:00, 01 травня 2014Політика
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Близько ста бойовиків чергують на нижніх поверхах приміщення.
В приміщенні міськвідділу міліції Красноармійська знаходиться близько ста сепаратистських бойовиків / REUTERS
Про це повідомляють "РИА-Новости".
Повідомляється, що на нижніх поверхах будівлі перебуває близько 100 сепаратистів. Частина міліціонерів, які відмовилися покидати міськвідділ, знаходяться на верхніх поверхах.
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Як повідомляв УНІАН раніше, терористи захопили прокуратуру Донецької області. Деякі з бійців ВВ отримали поранення.
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