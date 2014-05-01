Терористи увірвалися в міськвідділ міліції Красноармійська

Про це повідомляють "РИА-Новости".

Повідомляється, що на нижніх поверхах будівлі перебуває близько 100 сепаратистів. Частина міліціонерів, які відмовилися покидати міськвідділ, знаходяться на верхніх поверхах.

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Як повідомляв УНІАН раніше, терористи захопили прокуратуру Донецької області. Деякі з бійців ВВ отримали поранення.