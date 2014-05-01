На Луганщині ще в одному місті вивісили російські прапори
22:23, 01 травня 2014Політика
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На Луганщині в місті Антрацит на держустановах встановили російські триколори.
В Антрациті вивісили російські прапори / Reuters
Під час першотравневої демонстрації проросійськи налаштовані активісти під вигуки “Росія” замість українського прапору вивісили російський триколор. Така ж доля спіткала і місцевий райвідділ міліції.
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А от на будівлі Антрацитівської райради вивісили прапор так званої Кримської республіки. Водночас держустанови ніхто не захоплював.
В той же час очевидці повідомляють, що за помилкою замість російського триколору над однією з будівель вивісили прапор Королівства Нідерландів.
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