На Луганщині ще в одному місті вивісили російські прапори



Під час першотравневої демонстрації проросійськи налаштовані активісти під вигуки “Росія” замість українського прапору вивісили російський триколор. Така ж доля спіткала і місцевий райвідділ міліції.

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А от на будівлі Антрацитівської райради вивісили прапор так званої Кримської республіки. Водночас держустанови ніхто не захоплював.

В той же час очевидці повідомляють, що за помилкою замість російського триколору над однією з будівель вивісили прапор Королівства Нідерландів.