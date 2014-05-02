Російський офіцер Стрєлков із групою диверсантів йде на прорив зі Слов'янська - Тимчук

Про це написав на своїй сторінці в Facebooк керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

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«За оперативними даними групи «Інформаційний опір», командир російських диверсантів «Стрілок» із групою підлеглих йде на прорив зі Слов'янська. Місцевим сепаратистам повідомлено, що на втручання Росії особливо розраховувати поки що не варто», - відзначив експерт.

За словами Тимчука, штаб терористів у Слов'янську розформовується, але «аналогічна структура організовується в Горлівці. Командування передане диверсанту з позивними «Абвер».

Крім того, він відзначив, що «терористи у Слов'янську готуються все ж таки здійснити провокацію з можливою загибеллю людей, про планування якої ми повідомляли вчора. Мета - імітувати «звірства» українських силовиків (про «прив'язку» до провокації нібито діючих у місті представників «Правого сектору», як це планувалося вчора, поки що інформації немає)».

Тимчук наголосив, що російські журналісти «терміново збираються лідерами терористів у районі, поки що контрольованому проросійськими сепаратистами».