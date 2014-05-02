На Донеччині зникли знімальні групи телеканалів SkyNews та CBS

У Донецькій області зникли знімальні групи телеканалів SkyNews та CBS. Про це повідомляє журналіст "Новости Донбасса".

З працівниками медіа-компаній зник зв'язок після того, як вони виїхали до Костянтинівки Донецької області. Зараз зв'язку з ними також немає. Серед журналістів CBS, які прямували до Костянтинівки: Clarissa Ward, Erin Lyall, Andy Srevenson, Geoff Mabberley. Від телеканалу SkyNews: Stuart Ramsey, Barnaby Green, Oleg Malko, Alexander Pustovit.

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Нагадаємо, в Слов'янську (Донецька область) з ранку 2 травня зник журналіст американського видання Buzzfeed Майк Джігліо та перекладач Олена Глазунова. Телефонного зв'язку з ними немає. Останнє повідомлення, яке отримала редакція «Новости Донбасса» від Майка: «Нас схопили на блок-посту». Потім він встиг повідомити, що його та Олену сепаратисти направили у захоплену будівлю СБУ в Слов'янську. За словами самих сепаратистів, вони не затримували Глазунову і Джігліо та самі ведуть їх пошуки. Про це повідомила представник сепаратистів Стелла Хорошова.