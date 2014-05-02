У Кремлі погрожують владі України "неминучою відповідальністю" за проведення АТО

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив у ефірі державного каналу «Росія-24»: «Що стосується відповідальності, яку неминуче понесуть ті люди, які ухвалили рішення про таку операцію із залученням бойової авіації, збройних сил, то цю відповідальність, безумовно, вони нестимуть перед українським народом, у першу чергу, напевно, це найголовніше».

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Як сказав Пєсков, «зараз можна з жалем констатувати, що подібні дії київської влади перекреслюють женевські домовленості. Зараз вже навряд чи можна говорити про те, що хтось може розраховувати хоча б на фрагментарне виконання цих домовленостей, але, проте, Росія продовжує здійснювати послідовні зусилля щодо деескалації. Ми закликаємо і європейські столиці, Сполучені Штати Америки дати відповідну оцінку тому, що відбувається, і закликаємо, звичайно, одуматися тих, хто застосовує авіацію проти населених пунктів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 травня, о 4.30 у Слов'янську почалася активна фаза антитерористичної операції.

За словами глави МВС України Арсена Авакова, «о 4.30 ранку почалася активна фаза АТО в районі Слов'янська-Краматорська. Силами підрозділів МВС, Нацгвардії, ЗС. На даний момент узято під контроль 9 блокпостів терористів в міській межі Слов'янська. Місто взято в щільне кільце».

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За даними Міноборони України, вночі під Слов'янськом в результаті обстрілу бойовиками вертольотів Мі-24 двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще кілька поранені. За інформацією Антитерористичного центру при СБУ, вертоліт збили висококваліфіковані іноземні фахівці.