У Харкові в неділю Євромайдан проведе віче на підтримку АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це в одній із соціальних мереж написав один з координаторів харківського Євромайдану Дмитро Пилипець.

«У Харкові 4 травня о 15.00 на площі Конституції відбудеться велелюдне Віче. Мета харків'ян - підтримати владу в проведенні антитерористичної операції на Сході України та продемонструвати всьому світу, що Харківщина за єдність України», - написав Пилипець.

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Він підкреслив, що співробітники силових структур «зобов'язані очистити нашу державу від терористів, сепаратистів та агентури тоталітарного режиму Кремля».

На думку Пилипця, керівництво України має публічно надати прямий наказ військовим відкривати вогонь на ураження в разі перетину кордону військами агресора.

«Україна має достатньо сили та ресурсів для захисту своєї території. Саботажників та слабкодухих у керівництві країни та силових структурах не має бути. Влада Харківщини зобов'язана в повній мірі задіяти весь мобілізаційний ресурс громадян з державницькою позицією для унеможливлення окупації Харкова та області неофашистським режимом Путіна. Харків - це Україна! І ми не дозволимо нікому зазіхати на нашу державність! По завершенню мітингу планується хода центральними вулицями Харкова», - підкреслив Пилипець.