На Харківщині влада запевняє, що жорстко відповість силам, які спробують дестабілізувати ситуацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це за підсумками наради в Києві заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута.

«Ми готові до будь-яких провокацій. Нехай ті, хто планує розгойдувати ситуацію на Харківщині, не сумніваються - їх чекає жорстка і безкомпромісна відсіч», - підкреслив Балута, прогнозуючи в найближчі кілька днів активізацію екстремістських сил, які можуть влаштувати в Харківській області різного роду провокації.Читайте такожКернес заважав сценарію з дестабілізації ситуації в Харкові - політолог

За його словами, забезпечувати порядок на Харківщині будуть як представники правоохоронних органів та Служби безпеки України, так і добровольці, які сформували спеціальні підрозділи МВС і Національної гвардії.

Балута наголосив, що на травневі свята керівники районів та області працюватимуть у посиленому режимі. «Я буду особисто координувати взаємодію всіх служб. Перед нами стоїть завдання уникнути дестабілізації ситуації і зберегти порядок в Харківській області», - додав він.

Голова ОДА зауважив, що в. о. президента України Олександр Турчинов високо оцінив зусилля влади Харківщини та правоохоронних органів щодо забезпечення правопорядку на території регіону.

Як повідомляв УНІАН, координаційна рада харківського Євромайдану через можливість провокацій скасувала проведення мітингу 1 травня. Натомість 1 травня о 12.00 на площі Свободи активісти Антимайдану анонсували свій мітинг. Також у той самий час організація «Патріот України» запланувала мітинг на майданчику біля пам’ятника Т. Шевченкові на вулиці Сумській, на тому місці, де традиційно проводяться мітинги Євромайдану.Читайте такожУ Харкові затримали одного із організаторів мітингів за федералізацію України - джерело

Крім цього, 1 травня мітинг та ходу проведуть активісти Комуністичної партії України. Збір комуністів намічений на 11:30 біля «Вічного вогню» на вулиці Університетській. Після вони планують ходою пройти до площі Свободи та провести там о 12:00 першотравневий мітинг.