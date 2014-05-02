Силовики контролюють половину Слов’янська, місцеві бояться, що терористи отруять воду
14:20, 02 травня 2014Політика
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У рамках антитерористичної операції станом на 12.00 силами антитерористичної операції взято під контроль 10 блокпостів у Слов’янську, половина території міста перебуває під контролем підрозділів АТО.
Силовики контролюють 10 блокпостів у Слов’янську / REUTERS
Як повідомили УНІАН в Антитерористичному центрі при СБУ, військові дії бойовиків характеризуються широким використанням військових снайперів, а також мобільних загонів, одягнутих у форму спецпідрозділу «Беркут», та мінуванням фугасними мінами.
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Від місцевих жителів до штабу надходять звернення про допомогу та захист. Зокрема люди повідомляють про провокацію, яку готують диверсанти - отруєння води у місцевому водогоні.
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