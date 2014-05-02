Силовики контролюють половину Слов’янська, місцеві бояться, що терористи отруять воду

Як повідомили УНІАН в Антитерористичному центрі при СБУ, військові дії бойовиків характеризуються широким використанням військових снайперів, а також мобільних загонів, одягнутих у форму спецпідрозділу «Беркут», та мінуванням фугасними мінами.

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Від місцевих жителів до штабу надходять звернення про допомогу та захист. Зокрема люди повідомляють про провокацію, яку готують диверсанти - отруєння води у місцевому водогоні.