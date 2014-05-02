Обама та Меркель пообіцяли Росії третій раунд санкцій, якщо агресія проти України триватиме

Про це заявив президент США Барак Обама під час спільної конференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає Українська правда.

За його словами, Росія "не дає їм іншого шляху, як накладання санкцій на сектори російської економіки".

"Міжнародна спільнота бачить, що Росія порушує усі угоди і міжнародне право. Усі знають, що Росія стоїть за сепаратистами", - підкреслив Обама.

Читайте такожБайден: Санкції проти Росії стали наслідком порушення принципу непорушності європейських кордонів"Український уряд виконує усі взяті на себе зобов’язання у Женеві, питання - за Росією", - додав він.

Також Обама заявив, що "якщо Росія продовжуватиме, G7 діятиме та вводитиме санкції далі".

"Ми не зацікавлені у покаранні росіян, але Путін та його оточення мають бути покарані", - підкресли президент США.

У свою чергу Меркель заявила: якщо ситуація в Україні не стабілізується, ФРН буде вводити подальші санкції, діючи спільно з США.

За її словами, третій раунд санкцій готується і вони будуть стосуватись секторів російської економіки.