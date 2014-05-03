Вночі в Краматорську правоохоронці відбили у терористів телевізійну вежу

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі силами АТО в Краматорську відбита у терористів телевізійна вежа. Операцію проводили бійці Нацгвардії і ВС. Активна фаза операції продовжена на світанку. Не зупиняємось".

Нагадаємо також, що вчора ввечері під Слов'янськом терористи атакували українських десантників. Внаслідок нападу двоє військових убиті.