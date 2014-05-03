Терористам у Краматорську дана команда під виглядом міліції стріляти в людей - Аваков

"У Краматорську просуваємося. При щільному вогні терористів. Йде бій. Радіоперехоплення. Дана команда групі терористов переодягатися в чорне і стріляти на поразку в мирних жителів, імітуючи дії української міліції. Прошу всіх жителів Крамоторска і Слов'янська не з'являтися на вулицях. Спецназу МВС дана команда приборкати провокацію", - пише глава МВС.