Терористам у Краматорську дана команда під виглядом міліції стріляти в людей - Аваков
12:35, 03 травня 2014Політика
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Арсен Аваков повідомляє про бої в Краматорську і просить не виходити з дому.
Спецназу МВС дана команда приборкати провокацію
"У Краматорську просуваємося. При щільному вогні терористів. Йде бій. Радіоперехоплення. Дана команда групі терористов переодягатися в чорне і стріляти на поразку в мирних жителів, імітуючи дії української міліції. Прошу всіх жителів Крамоторска і Слов'янська не з'являтися на вулицях. Спецназу МВС дана команда приборкати провокацію", - пише глава МВС.
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