На Донбасі вбито 5 учасників АТО, ще 12 поранено - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник голови СБУ, керівник антитерористичної операції Василь Крутов.

“На жаль, ми маємо п'ятеро вбитих і 12 поранених з боку сил АТО. На жаль, лише вчора ми отримали чотирьох вбитих”, - сказав він.

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Відповідаючи на запитання, які втрати зазнали терористи, Крутов сказав: “Говорити про конкретну кількість загиблих з боку супротивника дуже складно, оскільки відбуваються вогневі контакти. Але, за нашою інформацією, яку отримали, їхня кількість достатньо велика”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

Командувач Національної гвардії Степан Полторак повідомив, що озброєні терористи під час атак українських військових прикриваються дітьми та людьми похилого віку.