У Луганську штурмували військкомат, були чутні вибухи та стрілянина - ЗМІ

Бойовики в камуфляжній формі й з російськими прапорами з 19:40 до 20:15 намагалися захопити будинок військового комісаріату в районі автовокзалу в Луганську, повідомляє Радіо Свобода.

Нападники закидували будівлю «коктейлями Молотова», була чутна перестрілка.

Сепаратисти вимагали від військовослужбовців, які знаходилися всередині, здати зброю. На момент штурму там перебували 18-19-річні призовники.

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На територію військкомату приїхали карети швидкої допомоги. МВС повідомило про одного пораненого українського солдата.

У суботу, 3 травня, проросійське незаконне збройне формування «Армія Південного Сходу» оголосило про введення надзвичайного стану й комендантської години на території Луганської області.