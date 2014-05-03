Визволені інспектори ОБСЄ прибули до Києва

До Києва прибули військові інспектори ОБСЄ, визволені з заручників у Слов`янську.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, у київському аеропорту їх зустрів прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Серед інспекторів ОБСЄ - громадяни Чехії, Польщі та Данії. Крім того, були звільнені п’ятеро громадян України – Ігор Туранський, Олександр Матвієнко, Валерій Удод, Олексій Плющев та Андрій Колодка.

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Також в аеропорту їх зустрічали в. о. міністра закордонних справ Андрій Дещиця, заступник міністра оборони Ігор Кабаненко, надзвичайний і повноважний посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістоф Вайль, надзвичайний і повноважний посол Чеської Республіки в Україні Іван Почух, надзвичайний і повноважний посол Королівства Данія в Україні Мерете Юль, тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Даріуш Гурчинський.

Яценюк повідомив, що поспілкувався з українськими військовими, які перебували в заручниках: «Вони мужньо вистояли із нашими західними колегами. Будь-які спроби «розколоти» їх не вдалися, і всі тримались в єдності… Наші мужні військові вистояли і вижили».

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Прем’єр підкреслив, що в полоні залишаються бійці спецпідрозділу «Альфа», і сказав, що звернувся до керівництва СБУ «негайно повернути їх до Києва живими та неушкодженими».

Глава уряду подякував усім, хто брав участь в операції з визволення військових інспекторів ОБСЄ.

Він також висловив співчуття сім’ям загиблих в трагічних подіях в Україні.