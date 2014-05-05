СБУ уточнила список росіян, причетних до бойні в Одесі

Так, за даними СБУ, за ст. 294 ч. 2. були затримані громадян РФ (з їхніх слів) - Демилов Костянтин Борисович, 1972 р.н., Павлов Сергій Геннадійович, 1971 р.н., Вдовін Олександр Олексійович, 1971 р.н., пише Українська правда.

Окрім того затримані Сидоренко Сергій Миколайович 1978 р.н. (копія паспорта), та Бормотов Дмитро Вікторович, 1977 р.н., паспорт 7204020246 виданий Байкитским РО Эвенкийского автономного округа 14.09.2006 р.

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Як відомо, раніше СБУ заявила, що серед осіб, які влаштували провокації в Одесі, є щонайменше троє громадян Російської Федерації.

"Встановлено, що серед затриманих осіб, які влаштували провокації, що призвели до зіткнень і масових жертв серед людей 2 травня в Одесі, є щонайменше троє громадян Російської Федерації. Відповідні документи передані до Міністерства закордонних справ України", - зазначили в СБУ.

За фактами заворушень в Одесі 2 травня розпочато 10 кримінальних проваджень, в рамках їх розслідувань було затримано 172 особи.

Після проведення відповідних слідчих дій частина з них відпущена під особисте зобов’язання, 127 затримані як активні учасники масових безпорядків. З ними проводиться комплекс досудових слідчих заходів.