У Слов'янську почались бої біля телевежі

Інформацію про озброєний конфлікт підтверджують кореспонденти ТСН, однак поки що немає перевірених даних про поранених чи загиблих під час стрілянини.

Читайте такожУ Слов`янському районі знеструмлено два селаТим часом у соцмережах користувачі пишуть про щонайменше одного загиблого з боку сепаратистів та кількох поранених.

Нагадаємо, ніч у Слов'янську минула досить спокійно, але на двох блокпостах сталися невеликі перестрілки. Інформації про поранених чи загиблих з обох боків наразі немає.