У Слов'янську почались бої біля телевежі

10:13, 05 травня 2014
Політика
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Сьогодні, 5 травня, вранці почалися бойові дії біля телевізійної вежі у Слов'янську, повідомляє ТСН.Ранок.

Інформацію про озброєний конфлікт підтверджують кореспонденти ТСН, однак поки що немає перевірених даних про поранених чи загиблих під час стрілянини.

Читайте такожУ Слов`янському районі знеструмлено два селаТим часом у соцмережах користувачі пишуть про щонайменше одного загиблого з боку сепаратистів та кількох поранених. 

Нагадаємо, ніч у Слов'янську минула досить спокійно, але на двох блокпостах сталися невеликі перестрілки. Інформації про поранених чи загиблих з обох боків наразі немає.

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