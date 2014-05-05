У Слов'янську почались бої біля телевежі
10:13, 05 травня 2014Політика
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Сьогодні, 5 травня, вранці почалися бойові дії біля телевізійної вежі у Слов'янську, повідомляє ТСН.Ранок.
Інформацію про озброєний конфлікт підтверджують кореспонденти ТСН, однак поки що немає перевірених даних про поранених чи загиблих під час стрілянини.
Читайте такожУ Слов`янському районі знеструмлено два селаТим часом у соцмережах користувачі пишуть про щонайменше одного загиблого з боку сепаратистів та кількох поранених.
Нагадаємо, ніч у Слов'янську минула досить спокійно, але на двох блокпостах сталися невеликі перестрілки. Інформації про поранених чи загиблих з обох боків наразі немає.
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