На Луганщині терористи ведуть переговори з міліцією, начальника збили з ніг і побили
12:16, 05 травня 2014Політика
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Озброєні бойовики «Південно-східної армії» напали на Слов'яносербський райвідділ міліції.
Бойовики напали на райвідділ міліції на Луганщині / REUTERS
Начальника райвідділу полковника міліції Геннадія Вікторовича Бахтізіна, який вийшов до них на переговори, збили з ніг і побили.
Про це повідомили у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області.
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На дану хвилину відомо, що люди зі зброєю стоять біля райвідділу, люди без зброї зайшли разом з начальником райвідділу в його кабінет і ведуть переговори, щоб не допустити штурму будівлі, стрільби, кровопролиття і жертв.
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