На Луганщині терористи ведуть переговори з міліцією, начальника збили з ніг і побили

Начальника райвідділу полковника міліції Геннадія Вікторовича Бахтізіна, який вийшов до них на переговори, збили з ніг і побили.

Про це повідомили у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

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На дану хвилину відомо, що люди зі зброєю стоять біля райвідділу, люди без зброї зайшли разом з начальником райвідділу в його кабінет і ведуть переговори, щоб не допустити штурму будівлі, стрільби, кровопролиття і жертв.