В Одесі поховали шістьох жертв сутичок 2 травня

Про це повідомляється у спецвипуску ТСН.

Місце прощання, як і особи загиблих не афішували, оскільки родичі хотіли уникнути провокацій під час похорону.

Публічне прощання влаштували лише з депутатом облради В'ячеславом Марковим. 2 травня він опинився серед тих, хто забарикадувася у підпаленому Будинку профспілок. На похорон прийшли пересічні одесити, колеги та друзі загиблого. А от одеському губернатору попрощатись з депутатом не дали, адже його звинувачують у трагічних подіях.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео, як під час пожежі в Одесі проукраїнські активісти рятують сепаратистів Нині в лікарнях Одеси все ще перебуває більше 80-ти постраждалих під час сутичок. З них 26 у вкрай важкому стані. Відомо, що серед постраждалих є двоє неповнолітніх, за життя одного з них в медиків є великі побоювання. "У одного хлопчика 11 класу опік спини і ніг, в нього влучив коктейль Молотова. У іншого вогнепальне поранення, його стан найбільш важкий", - повідомила представник управління освіти Зинаїда Цвиринько.

2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Від вогнепальних поранень загинуло кілька активістів. Після того громадяни, які підтримують єдність України, на Куликовому полі знесли табір проросійськи налаштованих людей, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, внаслідок якої загинуло більш як 40 осіб. До лікарень міста доставлено понад 200 поранених.