Заступник глави Мінфіну США їде в Європу обговорити санкції проти Росії

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Мінфін США.

”Ми займаємося плануванням щодо ряду інструментів, які є в нашому розпорядженні, включаючи розширені акції проти компаній у різних галузях російської економіки, якщо Росія продовжить свою незаконну і дестабілізуючу поведінку”, - йдеться в повідомленні.

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Раніше США, ЄС і ряд країн-партнерів ввели проти Росії санкції у зв`язку з незаконним приєднанням Криму. В даний час в санкційні списки входить ряд російських чиновників і бізнесменів, США також додали до нього 18 російських компаній і банків.

Минулого тижня у Вашингтоні президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що США та ЄС готуються до запровадження санкцій проти окремих галузей російської економіки, якщо Росія захоче перешкодити проведенню президентських виборів в Україні 25 травня.