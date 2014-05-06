Жодна країна Євросоюзу не хоче надсилати свої війська в Україну - глава МЗС Німеччини

Як повідомляє польське інформаційне агентство РАР, про це він заявив в ефірі каналу німецького каналу ZDF.

"Не знаю нікого в ЄС, хто насправді би хотів надіслати власні війська в Україну", - сказав Штайнмаєр.

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"Ми приречені вживати дипломатичних заходів", - наголосив він.

Штайнмаєр знову запропонував провести ще одну Женевську конференцію щодо ситуації в Україні, якщо ЄС, США, Україна та Росія погодяться на її проведення.

Він позитивно оцінив першу Женевську конференцію, зазначивши, що її результати обмежились політичними деклараціями без визначення конкретних механізмів реалізації досягнутих домовленостей.

Міністр також зауважив, що не надає великого значення запланованому на 11 травня референдуму сепаратистів у Донецьку, додавши, що більше переживає через можливі провокації 9 травня в Україні.

"Референдум 11 травня не буде таким важливим, особливо, якщо вдасться організувати раніше чергову конференцію у Женеві", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня в Женеві відбулася чотиристороння зустріч глав МЗС України, США, ЄС і РФ для пошуку шляхів виходу з кризи в Україні. Учасники зустрічі домовилися, що сепаратисти, які захопили адміністративні будівлі на сході України, повинні звільнити їх. Усім, хто добровільно складе зброю, гарантована амністія.

Однак Росія не виконує цих домовленостей і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України.