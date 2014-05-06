Конфлікт в Україні може знищити систему безпеки Європи - глава МЗС Німеччини

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Штайнмаєр заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.

"Не слід тішитися ілюзіями, що загроза стосується лише України. Системі безпеки Європи, яка була вироблена багато років тому, загрожує знищення", - сказав він.

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Міністр назвав реальним новий поділ Європи через події в Україні, і зауважив, що європейці не очікували, що цей конфлікт набуде такої гострої форми.

"Новини, які надходять, лякають. Щораз гірша в останні дні ситуація на сході України, криваві сутички в Одесі дають зрозуміти, що лише кілька років відділяють нас від відкритого збройного протистояння", - вважає Штайнмаєр.

Він назвав єдиним шляхом для зупинення конфлікту переговори і закликав усі сторони докласти максимум зусиль для того, аби відбувся черговий раунд переговорів у Женеві.

"Ми повинні розмовляти. Зрив діалогу, коли в Україні зростає напруга, був б надзвичайно великою помилкою", - заявив Штайнмаєр.

При цьому глава МЗС Німеччини не сказав, чи вважає президента РФ Володимира Путіна головним відповідальним за події в Україні, але закликав зробити все можливе, щоб "не зробити його ворогом".