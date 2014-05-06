Конфлікт в Україні може знищити систему безпеки Європи - глава МЗС Німеччини
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що конфлікт в Україні може призвести до знищення виробленої багато років тому назад системи безпеки на Європейському континенті.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Штайнмаєр заявив в опублікованому сьогодні інтерв'ю Gazeta Wyborcza.
"Не слід тішитися ілюзіями, що загроза стосується лише України. Системі безпеки Європи, яка була вироблена багато років тому, загрожує знищення", - сказав він.
Читайте такожЖодна країна Євросоюзу не хоче надсилати свої війська в Україну - глава МЗС Німеччини
Міністр назвав реальним новий поділ Європи через події в Україні, і зауважив, що європейці не очікували, що цей конфлікт набуде такої гострої форми.
"Новини, які надходять, лякають. Щораз гірша в останні дні ситуація на сході України, криваві сутички в Одесі дають зрозуміти, що лише кілька років відділяють нас від відкритого збройного протистояння", - вважає Штайнмаєр.
Він назвав єдиним шляхом для зупинення конфлікту переговори і закликав усі сторони докласти максимум зусиль для того, аби відбувся черговий раунд переговорів у Женеві.
"Ми повинні розмовляти. Зрив діалогу, коли в Україні зростає напруга, був б надзвичайно великою помилкою", - заявив Штайнмаєр.
При цьому глава МЗС Німеччини не сказав, чи вважає президента РФ Володимира Путіна головним відповідальним за події в Україні, але закликав зробити все можливе, щоб "не зробити його ворогом".