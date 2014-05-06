За відмову рятувати екіпаж вертольота у Слов'янську відповідальність можуть понести 15 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу народний депутат, т.в.о. заступника глави Адміністрації президента Андрій Сенченко.

За його словами, сьогодні на закритому засіданні Верховної Ради була озвучена інформація, що “коли вчора був збитий наш військовий вертоліт, то 15 військовослужбовців відмовилися вилітати для врятування льотчиків”.

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Як сказав Сенченко, вони “вчинили злочин” і мають нести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня в районі Слов'янська терористи з крупнокаліберного кулемета збили український військовий вертоліт Мі-24. Екіпаж оперативна бригада Антитерористичного центру евакуювала до табору.