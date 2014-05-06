Росія має намір посилити свою військову присутність в Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив на черговій селекторній нараді з керівним складом Збройних сил РФ.

"У місцях базування нашого флоту будуть цього року створені нові частини протиповітряної оборони і з'єднання морської піхоти. Також на Чорноморський флот поточного року надійдуть нові підводні човни, надводні кораблі нового покоління, все це вимагає від нас достатньої уваги", – сказав Шойгу.

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Міністр оборони РФ заявив, що Чорноморський флот до 2020 року одержить на розвиток значні кошти. «Розвиток системи базування Чорноморського флоту проводиться в рамках діючої федеральної цільової програми (ФЦП) «Створення системи базування Чорноморського флоту на території Росії у 2005–2020 рр.». Загальний обсяг фінансування програми становить 86,7 млрд рублів (близько 2,5 млрд доларів)», – повідомив Шойгу.

За його словами, на сьогодні в експлуатацію введено вже 48 об'єктів інфраструктури в Новоросійську і пунктах дислокації берегових військ ЧФ у Темрюку і селищі Уташ.

Шойгу підкреслив необхідність внести деякі корективи до діючої програми розвитку у зв'язку з низкою проблем. Це пов'язано з тим, що останні зміни у ФЦП вносилися у 2008 році, а за останній час відбулася низка подій – головним чином «входження до складу Росії Криму і Севастополя», що вимагає відповідного коригування.

Шойгу відзначив, що «Чорноморський флот завжди одержував необхідні сили», але у зв'язку з останніми подіями з «входження до складу Росії Республіки Крим і Севастополя» виникла необхідність внесення змін до програми розвитку флоту.

Як відомо, у березні Росія анексувала український Крим. Анексії передували військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід зі складу України.