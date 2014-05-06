Під час сьогоднішньої АТО в Слов'янську зафіксовано 8 загиблих - Донецька ОДА

Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.

Так, у повідомленні сказано, що станом на 16:00 сьогодні, 6 травня, в результаті проведення антитерористичної операції в місті Слов'янськ зафіксовано 8 загиблих.

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Крім цього 16 осіб госпіталізовано в лікувально-профілактичні установи області з вогнепальними пораненнями.

Їх стан медики оцінюють як важкий та середньої важкості.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, під час проведення вчорашньої АТО в Слов'янську, за інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, більше 30 терористів були вбиті.