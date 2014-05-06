Під час сьогоднішньої АТО в Слов'янську зафіксовано 8 загиблих - Донецька ОДА
16:27, 06 травня 2014Політика
0 0
16 людей отримали вогнепальні поранення.
Сепаратистські сили на Сході України другий день поспіль несуть втрати / REUTERS
Про це повідомляють "Новини Донбасу" з посиланням на Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.
Так, у повідомленні сказано, що станом на 16:00 сьогодні, 6 травня, в результаті проведення антитерористичної операції в місті Слов'янськ зафіксовано 8 загиблих.
Читайте такожТерорист Стрільців повідомив про загибель 5 бойовиків, 2 з них - командири груп
Крім цього 16 осіб госпіталізовано в лікувально-профілактичні установи області з вогнепальними пораненнями.
Їх стан медики оцінюють як важкий та середньої важкості.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, під час проведення вчорашньої АТО в Слов'янську, за інформацією міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, більше 30 терористів були вбиті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter