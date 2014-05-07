Донецька міськрада закликав ВР зупинити проведення АТО і почати переговори - ЗМІ

Донецька міськрада на позачерговій сесії, яка відбулася у вівторок, 7 травня, прийняла звернення до депутатів Верховної Ради, де закликала негайно зупинити антитерористичну операцію і почати переговори. Про це повідомив журналістам Донецький міський голова Олександр Лук'янченко, передає Острів.

"Вимагаємо розглянути питання про негайне зупинення військової операції... На всій території Донецької області", - йдеться в тексті звернення.Читайте такожНа околиці Слов'янська йде бій - Тимчук

На думку донецьких депутатів, після зупинки АТО повинні початися переговори усіх сторін з виконання Женевських угод.

"Ніхто не вживає заходів для врегулювання конфлікту мирним шляхом", - вважають депутати.

"Ніхто не чує Донбас", - йдеться в тексті.