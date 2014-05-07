ЦВК: Кримчанам для голосування на виборах президента доведеться мінімум двічі виїхати на материк

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський зазначає, що кримчанам для того, щоб проголосувати на виборах президента України, доведеться як мінімум двічі виїхати на материк.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua.

Охендовський зазначив, що в законі про статус тимчасово окупованих територій є механізм для голосування кримчан на позачергових виборах президента України. Це механізм тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

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"Наприклад, людина фактично живе в Києві, але зареєстрована в Черкасах. Є вибір: звернутися в орган ведення реєстру або в Києві, або в Черкасах із заявою про зміну місця голосування, обгрунтовувавши її наявністю постійного місця роботи, наймом житла, необхідністю догляду за родичами тощо і додаючи відповідні підтверджувальні документи», - сказав голова ЦВК.

На підставі такої заяви, зазначив він, орган ведення реєстру приймає рішення про включення виборця у список на тій виборчій дільниці, до якої належить зручна для нього виборча адреса. Одночасно – про виключення його із списку на його «рідній» дільниці. «Але це – тільки для одного дня голосування, тільки на один раз», - додав Охендовський.

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Для жителів Криму цей механізм спрощено - їм не потрібно подавати документи, що обґрунтовують необхідність зміни місця голосування. Достатньою підставою буде наявність паспорта з кримською пропискою.

Втім, це означає, що кримчанинові, який хоче проголосувати на президентських виборах 25 травня, потрібно буде виїхати в населений пункт, де він хоче голосувати, пред'явити там паспорт і подати заяву в орган, що веде реєстр виборців. Заява, як засвідчує Охендовський, буде розглянута в найкоротший строк. Подати таку заяву необхідно не пізніше ніж за п'ять днів до голосування. Тобто, до 19 травня включно.

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Наступним кроком буде поїхати на вказану ділянку і проголосувати. Для голосування в другому турі виборів, якщо такий буде, йому потрібно буде повторити ту ж процедуру.

За словами голови ЦВК, станом на 6 травня такі заяви подали 593 людини, половина з яких побажала голосувати в Миколаївській області. загалом ЦВК чекає кілька тисяч таких заяв про зміну місця голосування.