Канівець: ЦВК поставила кандидатів в президенти в нерівні умови

Про це заявив Олег Канівець, народний депутат України, керівник виборчого штабу кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка.

Як відомо, 14 квітня було утворено ОВК, затверджено їх персональний склад та розподілено керівні посади між усіма кандидатами на пост Президента України. Тут принцип пропорційності був дотриманий.

«Після того, як з виборчих перегонів зійшли Наталя Королевська та Олег Царьов, звільнилося 49 керівних посад в ОВК від цих кандидатів. Вони мали б пропорційно бути розподілені між усіма кандидатами. Але у ЦВК, очевидно, своє бачення пропорційності. Відтак, кандидати в президенти опинилися в нерівних умовах. В законі ж «Про вибори Президента України» сказано, що для участь у виборчому процесі усі кандидати повинні мати рівні права і можливості», – наголошує Канівець.

Керівник виборчого штабу кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка зазначив, що штаб Гриценка подав відповідний позов про визнання протиправною та скасування постанови № 468 до Київського апеляційного адміністративного суду. «7-го травня о 12:00 суд має розглянути нашу позовну заяву», – каже Канівець.