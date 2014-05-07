Разом з сепаратистами в Одесі випустили представників криміналітету - міліція

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС в Одеській області.

Так, новий керівник обласної міліції генерал-майор Іван Катеринчук розповів, що серед представників різних політичних сил, які опинилися на волі, були і представники кримінального світу, у звільненні яких були зацікавлені лідери злочинних груп.

"Зараз правоохоронці розбираються в тому, кому був вигідний штурм будівлі міської міліції. За те, що сталося перед законом відповідатимуть підбурювачі", - сказав Катеринчук.

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Що стосується втечі бійців місцевого спецпідрозділу, під час штурму сепаратистами частини, генерал-майор сказав наступне:

"Міліція регіону не деморалізована. Вона дієздатна. Просто, з точки зору нового керівника обласної міліції, не було того рівня управління, який повинен бути. Ми в силах цей рівень створити, удосконалити. Є повний контакт з головою ОДА. Він, як ніхто інший зацікавлений у тому, щоб на Одещині все було стабільно і все, що для цього необхідно, міліція зробить", - додав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН раніше, в мережі з'явилося відео втечі міліції під час штурму одеського УВС. Так, сепаратистські сили, що увірвалися на територію Міського управління внутрішніх справ, фактично не зустріли жодного опору з боку правоохоронців.