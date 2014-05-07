Екс-начальника міліції Одещини оголошено у розшук – Аваков
Екс-начальник головного управління МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі оголошений у розшук. Про це повідомив в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.
«Фучеджі о 5-й ранку перетнув кордон України і сховався від слідства, його оголошено у розшук», – цитує Авакова"Радіо Свобода".
За словами Арсена Авакова, у рамках досудового розслідування одеських подій затримано трьох співробітників міліції.
Дмитро Фучеджі працював заступником керівника міліції Одеської області з питань громадської безпеки і перебувавав у центрі міста 2 травня, під час зіткнень проросійських активістів з прихильниками єдності України.
Читайте такожСБУ затримала одного з організаторів масових заворушень в Одесі 2 травня
4 травня, коли після штурму міського управління внутрішніх справ міліціонери відпустили затриманих проросійських активістів, Фучеджі виконував обов’язки начальника обласного управління внутрішніх справ.
2 травня в Одесі внаслідок сутичок між проукраїнськими і проросійськими активістами загинуло 46 людей.