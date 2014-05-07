Екс-начальника міліції Одещини оголошено у розшук – Аваков

«Фучеджі о 5-й ранку перетнув кордон України і сховався від слідства, його оголошено у розшук», – цитує Авакова"Радіо Свобода".

За словами Арсена Авакова, у рамках досудового розслідування одеських подій затримано трьох співробітників міліції.

Дмитро Фучеджі працював заступником керівника міліції Одеської області з питань громадської безпеки і перебувавав у центрі міста 2 травня, під час зіткнень проросійських активістів з прихильниками єдності України.

Читайте такожСБУ затримала одного з організаторів масових заворушень в Одесі 2 травня

4 травня, коли після штурму міського управління внутрішніх справ міліціонери відпустили затриманих проросійських активістів, Фучеджі виконував обов’язки начальника обласного управління внутрішніх справ.

2 травня в Одесі внаслідок сутичок між проукраїнськими і проросійськими активістами загинуло 46 людей.