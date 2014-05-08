У Костянтинівці екстремісти заблокували редакцію місцевої газети - ЗМІ
15:16, 08 травня 2014Політика
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Журналісти кажуть, що їм "радять виїхати з міста подалі".
Наприкінці квітня невідомі підпалили офіс газети "Провінція"
Озброєні люди прийшли в редакцію газети "Провинция" (Костянтинівка, Донецька область) з вимогою закрити газету, повідомляють Новости Донбасса.
«Донецька республіка» закриває нашу газету і вони прийшли для того, щоб закрити, опечатати всі двері, щоб уникнути мародерства та забрати ключі. На питання, чи буде оформлений даний факт на папері, відповіли: «Всі питання до командира, зараз ми вас до нього проводимо», - повідомили журналісти видання.
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Редакція знаходиться у приміщенні міської ради з 1990 року. Будівлю захоплено сепаратистами з 28 квітня.
Журналісти кажуть, що їм "радять виїхати з міста подалі".
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