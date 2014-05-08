На Луганщині озброєні люди масово віднімають і уганяють автомобілі

У Луганській області озброєні люди масово віднімають і уганяють автомобілі.

Як повідомляє УНІАН Відділ зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області, лише за вчорашній день люди з автоматами і в камуфляжі незаконно заволоділи 12 автомобілями.

За інформацією правоохоронців, 7 травня о 13.10 до Жовтневого райвідділу міліції звернувся із заявою громадянин і повідомив про те, що о 12:00 четверо невідомих у камуфляжі й з автоматами незаконно заволоділи автомобілями Geely MK, Geely СK і SsangYong Korando (без номерів і документів), що стояли біля автостоянки на вулиці Тихоокеанській, 53.

Того ж дня о 13.20 до того ж райвідділу міліції звернувся громадянин, житель Чернігівської області, й повідомив, що о 12.50 на блокпосту на в`їзді в м. Щастя двоє невідомих у камуфляжі й з автоматами заволоділи його автомобілем Mercedes-Benz Sprinter. О 15:00 невідомі повернули автомобіль власнику в справному стані, проте з автомобіля зникли м`які іграшки на 50 тис. гривень.

О 14.35 до Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що о 14.20 четверо невідомих відкрито заволоділи автомобілями Hyundai Santa Fe і Mazda, що стояли на штрафмайданчику на території автобази ГУМВС України в Луганській області.

О 15.10 до Жовтневого райвідділу міліції звернувся громадянин і повідомив, що о 11.00 на блокпосту на в`їзді в м. Щастя двоє невідомих у камуфляжі й з автоматами відкрито заволоділи його автомобілем Ford Fusion.

Увечері, о 18.45, до Ленінського райвідділу міліції звернувся водій підприємства «Луганськвугілля» й повідомив, що о 18.35 троє невідомих у камуфляжі й з автоматами відкрито заволоділи службовим автомобілем Skoda, що стояв біля будинку на вулиці Лермонтова.

Також 7 травня до Ленінського райвідділу міліції з Луганського обласного комунального управління «Спецавтобаза» поштою прийшов лист про те, що о 2 години ночі 7 травня з території автобази (вулиця 1 Лінія, 8 а) четверо невідомих угнали 4 автомобілі ГАЗ-31105.

Сьогодні, 8 травня, до чергової частини Ленінського райвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що семеро озброєних автоматичною зброєю людей у масках і камуфляжі угнали 3 легкових автомобіля, які були на штрафмайданчику на вулиці Гастелло.

На даний момент на місці пригоди працює слідчо-оперативна група.