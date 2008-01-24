Грищенко: уряд США ще не визначився, чи підтримувати Україну щодо НАТО

Уряд США на сьогодні не визначився щодо підтримки приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам міністр закордонних справ опозиційного уряду Костянтин ГРИЩЕНКО після зустрічі лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА із заступником держсекретаря США Деніелом ФРІДОМ. К.ГРИЩЕНКО повідомив, що також брав участь у цій зустрічі.

За його словами, «офіційна позиція американської сторони – уряд США на сьогоднішній день не визначився щодо підтримки чи непідтримки України по приєднанню як мінімум на самміті, який відбудеться в Бухаресті». Він додав, що «для цього їм треба самим зрозуміти, якою мірою інші союзники будуть виступати за надання Україні статусу учасника ПДЧ».

Коментуючи зустріч, К.ГРИЩЕНКО зазначив, що американській стороні «мабуть, також треба зрозуміти, наскільки такий підхід підтримується різними верствами українського суспільства, наскільки це відбиває позицію не тільки влади, але й усього українського народу».

Він також повідомив, що була ще одна важлива заява з приводу того, що «саме Україна має визначитися самостійно, наскільки їй потрібно чи не потрібно бути членом НАТО і яким чином, якщо всі з цим згодні, будуть рухатись до цієї мети». Він сказав, що говорилось на зустрічі про те, що ніхто ззовні, в тому числі США, не можуть нав’язувати свою волю Україні.

Як повідомив К.ГРИЩЕНКО, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі заявив, що якщо ми живемо у демократичному суспільстві, то «і процедури демократичного суспільства мають дотримуватись». За його словами, підписи під листом прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА не були підкріплені рішеннями цих органів влади, і їм ніхто не давав повноважень даний лист підписувати.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив на зустрічі, що робилися кроки «утаємничено від українського народу».

К.ГРИЩЕНКО наголосив, що «лідер опозиції» В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у демократичному суспільстві необхідно вести постійний діалог з громадськими організаціями, з власним народом, а не приймати рішення кулуарно, та ще й з порушенням існуючих демократичних норм. Він зазначив, що на сьогодні не більше, ніж 25% населення України підтримує ту позицію, яка була висловлена у листі трьох.