У Слов’янську бойовики взяли у полон журналістів ICTV та вилучили всю техніку

За словами журналістів, перше авто групи без будь-якої символіки чи брендових знаків пропустили без обшуку, однак друге обшукали, знайшовши сховану телевізійну техніку та документи на авто від імені ICTV.

"Коли вони дізнались, що ми журналісти ICTV, почали діяти жорстко. Після фраз на кшталт "українські журналісти – всі фашисти", "нарешті ви нам попались", наші аргументи, що ми лише хочемо зафіксувати події, були марними", – розповіла шеф-редактор Ірина Соломко.

Погрожуючи розстрілом, журналістів вишикували в ряд. З ними спілкувався командир групи бойовиків за прізвиськом Рись, який і наказав відправити авто на штраф-майданчик для обшуку.

Читайте такожЖурналіст та перекладач із США розповіли, як бойовики їх пограбували та допитували у гаражі

"Почався обшук особистих речей. Нишпорили в гаманцях, передивлялись фото, відео, повідомлення, а коли знаходили фото з Майдану, говорили: "За цю одну фотографію я би тебе розстріляв! Розмовляти з ними було марно, у відповідь ми чули лише "ви, майдануті, ніколи не поставите Донбас на коліна", "ви всі продажні"", - відзначає Соломко.

Коли вона намагалась пояснити бойовикам, що вони не мають право затримувати журналістів, їй заклеїли рот скотчем.

У журналістів вилучили дві великі камери, дві малі ручні, два ноутбука та особистий фотоапарат режисера. Потім увагу бойовиків привернув "Джип", який під'їхав до КПП з прапором України на лобовому склі.

"Ми досі не знаємо, хто був у тій машині. Водієві надягли наручники, не давали подзвонити, а потім надягли на голову пакет, замотали голову скотчем і запхали в машину. З нашою технікою його і повезли в приміщення захопленого СБУ," - розповідає шеф-редактор ІСTV.

"Командир пояснив: "Мені трапилась велика риба. Я би вас заарештував, і вам пощастило, що вас багато, а у мене вже весь підвал переповнений"", - додала вона.

Знімальну групу змусили сісти в авто та поїхати в протилежному напрямку. На вмовляння медійників повернути техніку відповіли, що стрілятимуть по колесах, якщо ті негайно не поїдуть.