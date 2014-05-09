Співробітники НТКУ назвали свої версії причин пожежі в тунелі Київської телевежі

Співробітники столичного телецентру вважають, що загоряння кабелів у тунелях між Київською телевежею і приміщенням НТКУ відбулося, у тому числі, через недостатнє забезпечення безпеки.

За їх словами, наврядчи безпеку телецентру, на територію якого є десяток входів і виходів, могла б забезпечити посилена охорона місцевого паркування та центрального входу.

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"Так, саму телевежу охороняють чи то правоохоронці, чи то Нацгвардія. В будівлі НТКУ на першому поверсі закрили кафе та курилку, посилили КПП на в'їзд на парковку. Але, як бачимо, стратегічно важливі кабелі в колодязях не були захищені", - розповів УНІАН один із співробітників телецентру.

Інше джерело вважає, що в справі підпалу кабелів не обійшлося без допомоги когось із співробітників НТКУ: "Я багато років працюю в "олівці" (так місцеві називають будівлю телецентру), але не знаю, де знаходяться "потрібні" колодязі з кабелями. Тому є підозра, що палієві колодязь показав хтось з місцевих, із співробітників, хто володіє такою інформацією".