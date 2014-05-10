Українські прикордонники виявили "посилку" для терористів

Українські прикордонники вилучили військову амуніцію для терористів.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, товари військового призначення були виявлені в поштових відправленнях на материкову частину України.

Незаконну оборудку виявили прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління у взаємодії з представниками митниці, зазначили в прикордонному відомстві.

Зокрема, у 2-х автомобілях одного з операторів поштових перевезень правоохоронці знайшли півкілограма речовини рослинного походження, 2 прапори так званої «Донецької народної республіки», бронежилет, електрошокер та 4 травматичні пістолети. В автомобілі іншого оператора прикордонники виявили 100 плащ-накидок військового зразку, йдеться в повідомленні.