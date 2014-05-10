84,1% українців мають намір голосувати на виборах - опитування

Про це свідчать результати всеукраїнського телефонного опитування, проведеного на замовлення ТСН компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня.

Згідно з опитуванням, 84,1% респондентів планують голосувати, 13,3% - не планують йти на вибори, а 2,5% відповіли, що не визначилися, чи підуть на дільниці.

Читайте такожБільше половини українців готові жити з економічними труднощами - опитування

Найвищий відсоток охочих йти на вибори – на Заході України – 95,2%. Натомість не планують йти на вибори 4,8% респондентів.

У північних областях на вибори підуть 90,7% українців, не планують голосувати 7,8%, і не визначилися з вибором 1,4% опитаних.

Результати опитування у центральних регіонах засвідчили, що голосувати 25 травня планують девять із десяти українців – 90,8%. Не планують йти на вибори 7,9% і не визначилися 1,3%.

У південних регіонах ствердно відповіли 84,1% респондентів, 13,3% не виявляють бажання гоглосувати, а 2,5% не змогли впевнено відповісти на запитання.

Натомість у східних областях відсоток тих, хто не бажає йти на вибори, найбільший. Лише двоє з трьох жителів східних регіонів мають намір голосувати – 66,4%, і майже кожен третій не планує йти на вибори – 29%. Не визначилися з вибором 5,6% опитаних. Варто зазначити, що в ряді регіонів на Сході України проходить антитерористична операція, в деяких містах діють терористи, які захоплюють держбудівлі, викрадають і катують людей і закликають не визнавати теперішню владу та ігнорувати вибори 25 травня.

Опитування проводилося на замовлення каналу 1+1 компанією ГФК Юкрейн 6-8 травня. Метод опитування: комп'ютеризовані телефонні інтерв'ю (CATI) із дзвінками на мобільні телефони. Вибірка випадкова, репрезентативна для населення України у віці 18 років і старше за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону.

Помилка не перевищує 3.5% для вибірки в цілому або 9.0% для одного регіону.

Повний склад регіонів:

Північ: Житомирська, Київ, Сумська, Чернігівська. Макс. помилка - 7.9%

Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька. Макс. помилка - 7.5%

Центр: Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська. Макс. помилка - 7.1%

Південь: Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська. Макс. помилка - 9.0%

Схід: Дніпропетровська, Луганська, Харківська. Макс. помилка - 7.3%