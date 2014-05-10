На Донбасі закликають до референдуму про приєднання Донецької області до Дніпропетровської

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, розповсюдженій комітетом.

«Враховуючи посилення дестабілізації у Донецькому регіоні і нездатність донецької влади зупинити відвертий розгул бандитизму і терору, що забирає сотні життів наших земляків, Комітет патріотичних сил Донбасу (КПСД) закликає депутатів місцевих рад і всіх громадян Донецької області підтримати ініціативу про проведення референдуму про приєднання територіально-адміністративних одиниць регіону до стабільної і мирної Дніпропетровської області», - зазначається у заяві.

Наголошується, що в Маріуполі, Слов`янську, Краматорську, на дорогах області, заблокованих блокпостами терористів, йде війна, жертвами цієї війни стають не тільки політично активні патріоти України, а й підприємці, журналісти, священики і прості громадяни.

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«Проросійські сили, підтримувані організованими злочинними групами, розграбували арсенали із зброєю і безконтрольно роздали її маргінальним і кримінальним елементам. На цьому тлі і з їх допомогою відбувається, по суті, рейдерське захоплення влади, кримінальний переворот, основною метою якого є заволодіння чужою власністю і встановлення контролю новоявлених «лідерів Донецької народної республіки» над грошовими потоками регіону», - наголошується у заяві.

У Комітеті акцентують, що, «на жаль, донецькі еліти не здатні або не хочуть повернути ситуацію в законне русло, відновити порядок і стабільність, при цьому ми маємо приклад сусідньої Дніпропетровської області, де влада повністю контролює ситуацію, немає розгулу злочинності, своєчасно виплачуються зарплати і пенсії».

У зв`язку з цим КПСД закликає підтримати референдум про приєднання територіально-адміністративних одиниць Донецької області до Дніпропетровської області і оголошує, що «відповідна робота з організації референдумів проведена нами у кількох містах і районах області, які мають стати каталізаторами процесу повернення української державності, закону і порядку на територію Донецького регіону».

«Закликаємо всіх депутатів і активістів розпочати такі самі процеси в районах їх проживання», - зазначається у заяві, підписаній усіма учасниками Комітету.

Довідка УНІАН. У Донецьку російськомовні патріоти України, які представлені різними громадськими і політичними організаціями (до складу входять 18 громадських організацій і регіональних представництв чотирьох політичних партій), об`єдналися в Координаційний комітет патріотичних сил Донбасу. Створений комітет прийняв свій Маніфест, в якому визначені цілі створення комітету, - запобігання розколу країни, захист Донецького регіону і недопущення втягування його у громадянський і військовий конфлікти.

«Заявляючи вірність нашій Батьківщині, Україні, ми беремо на себе координацію патріотичних сил у регіоні і допомогу властям у встановленні стабільності, законності і запобіганні громадянському протистоянню», - заявлено в підписаному Маніфесті. Також у ньому вказано основні цілі комітету: «Мирний Донбас; єдина Україна; відновлення громадського порядку; громадянський діалог; збереження і дотримання прав і свобод громадян Донбасу».