Лікарні Слов'янська та Краматорська терміново потребують медикаментів

Десятки наших співвітчизників загинули, сотні отримали поранення, а в лікарнях не вистачає найелементарніших речей, щоб надати допомогу постраждалим - бинтів, шприців, ліків.

«У зоні конфлікту люди не можуть купити найнеобхідніше. Закінчуються хліб та харчові продукти. У цій ситуації не можна стояти осторонь і просто спостерігати. Потрібно зробити все, щоб врятувати наших співвітчизників та надати їм необхідну підтримку. Тому разом з командою ми прийняли рішення направити всі кошти, зібрані на виборчу кампанію, на допомогу постраждалим і тим, хто проживає у зоні конфлікту. І люди вже почали отримувати допомогу», - сказала вона.

Так, за словами Наталії Королевської, вже вивезли інвалідів-спинальників з санаторію у Слов'янську, а з «гарячих» точок до лікарень Донецька постійно перевозять людей, яким потрібна турбота соціальних працівників. Крім того, до лікарень Краматорська та Слов'янська були передані ліки та засоби догляду. Тому Наталія Королевська закликала всіх небайдужих приєднатися до цієї ініціативи і допомогти жителям східного регіону.

«Закликаю всіх громадян нашої країни не бути байдужими і взяти участь. Ми повинні використовувати кожну можливість, щоб допомогти нашим співвітчизникам. Хто чим може. І як може. Давайте разом прокладемо «дорогу життя» до тих, кому зараз непросто і хто опинився наодинці з проблемами. І покажемо, що в нашій країні немає своїх і чужих. А є громадяни України», - сказала вона.