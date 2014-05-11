Родичі міліціонерів з "гарячих точок" висунули вимоги до влади

У Черкасах під стіни обласного управління МВС прийшли матері та родичі міліціонерів, які перебували напередодні в Маріуполі. Про це йдеться в сюжеті ТСН.19:30, передає ТСН.ua.

Вони просили забезпечити своїх рідних, які перебувають у "гарячій точці", провіантом і підвищити добові, які становлять 30 гривень.

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Кажуть, напередодні бойовики заблокували черкаських міліціонерів на летовищі в Маріуполі й почали обстріл. Командир відвів людей у лісосмугу і там вони провели ніч без питної води та їжі.

Це неабияк стурбувало рідних. Утім, керівник міліції Черкащини запевнив, що сьогодні правоохоронців передислокували в іншу область і направили їм додатковий провіант.

Як уже повідомлялося, у Маріуполі загинув командир батальйону територіальної оборони та кулеметник.