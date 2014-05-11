Військові льотчики РФ отримували наказ порушити повітряний простір України - ЗМІ

Російські військові льотчики одержували наказ навмисно порушити повітряний простір України. Про це в неділю, як повідомляє Deutsche Welle, пише газета Bild am Sonntag, посилаючись на оперативні дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) від 29 квітня.

Читайте такожАвіація НАТО зупинила російські вторгнення в повітряний простір Прибалтики - посол

Розвідка спирається в своїх висновках на радіограми керівництва російської армії, перехоплені, розшифровані й передані німецьким колегам представниками АНБ США, зазначає видання. Згідно з цими документами, військові пілоти Росії одержували від своїх начальників наказ навмисно порушувати повітряний простір України, передає агентство dpa.

Пентагон ще 26 квітня звинуватив Росію в подібних провокаціях, але Москва ці звинувачення відкинула.