Військові льотчики РФ отримували наказ порушити повітряний простір України - ЗМІ
Про це свідчать радіограми, перехоплені Агентством національної безпеки (АНБ) США. Вони доводять, що російські військові льотчики одержували від свого керівництва наказ навмисно порушувати повітряний простір України, пише Bild am Sonntag.
Російські військові льотчики одержували наказ навмисно порушити повітряний простір України. Про це в неділю, як повідомляє Deutsche Welle, пише газета Bild am Sonntag, посилаючись на оперативні дані Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) від 29 квітня.
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Розвідка спирається в своїх висновках на радіограми керівництва російської армії, перехоплені, розшифровані й передані німецьким колегам представниками АНБ США, зазначає видання. Згідно з цими документами, військові пілоти Росії одержували від своїх начальників наказ навмисно порушувати повітряний простір України, передає агентство dpa.
Пентагон ще 26 квітня звинуватив Росію в подібних провокаціях, але Москва ці звинувачення відкинула.