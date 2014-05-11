Гриценко закликав ФІФА забрати в Росії ЧС-2018 з футболу

Кандидат на посаду Президента України Анатолій Гриценко звернувся до Президента ФІФА Йозефа Блаттера з проханням відсторонити збірну Росії від участі у чемпіонаті світу 2014 року та відібрати у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 року.

Відповідне звернення опубліковане на сайті Avaaz.org. На своїй сторінці в Facebook політик також закликав всіх небайдужих підтримати це звернення своїми підписами.

«Росія розпочала збройну агресію проти України. Захоплено частину території нашої держави – Крим. Введені нещодавно урядом США та Європейським Союзом санкції не зупиняють Путіна. Відчуваючи безкарність, керівництво Російської Федерації й надалі продовжує агресивні дії щодо України. Керовані російськими військовими сепаратисти захоплюють в заручники мирне населення, грабують магазини, офіси й квартири, зростає загроза терористичних актів.

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Гриценко зазначив, що резолюцією Генеральної Асамблеї ООН в березні 2014 року щодо територіальної цілісності України дії Росії були визнані порушенням Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року ( Будапештський меморандум ).

«Фактично цією Резолюцією Росію визнано країною-агресором, а захоплення Криму - порушенням національної єдності і територіальної цілісності держави. Дана Резолюція Генеральної асамблеї ООН є визнанням світовою спільнотою дискримінаційних дій Росії щодо України», - підкреслив політик.

Як зазначається в тексті звернення, за подібні порушення у 1992 році була покарана Югославія: вона була позбавлена права участі в чемпіонаті Європи 1992 року і чемпіонату світу 1994 року в рамках застосування проти країни-агресора цілого комплексу міжнародних санкцій.

«Світовий спортивний бойкот може допомогти зупинити Путіна і спонукатиме російських громадян до роздумів, чи варто підтримувати агресію свого уряду проти інших держав. Усвідомивши загрозу дій влади Російської Федерації міжнародному миру, прості росіяни, футбольні вболівальники стануть рушійною силою швидких демократичних змін у своїй країні. Це врятує Росію від міжнародної ізоляції й зупинить збройну ескалацію в центрі Європи», - заявив Гриценко.