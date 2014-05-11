ЗМІ: На "референдумі" донецьких терористів можна голосувати з будь-якою пропискою

Про це повідомляє Радіо Свобода, кореспондентові якого надали право проголосувати із пропискою з іншої області.

Повідомляється, що виборчі списки для проведення «референдуму» формують «від руки». Зокрема, кореспондент Радіо Свобода зафіксував таке явище на одній із виборчих дільниць у Макіївці. Люди, які прийшли голосувати, прямо на місці записують свої дані й отримують бюлетені.

Читайте такожПід Маріуполем затримано машину з 10 тисячами бланків псевдореферендуму з готовими "галочками"Кожну дільницю охороняє група чоловіків із «георгіївськими» стрічками. Також біля великих дільниць у Донецьку є міліцейські патрулі.

У неділю у Донецькій і Луганській областях проходить декілька референдумів. Зокрема про утворення так званих «народних республік». Окрім того, жителі Донецької і Луганської областей голосують за приєднання до Дніпропетровщини.